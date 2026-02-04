おととし９月、三川町の住宅に侵入し、女性を殺害したとされる男の裁判員裁判の判決公判がきょう開かれ、山形地方裁判所は男に懲役１７年の実刑判決（求刑：懲役１８年）を言い渡しました。 殺人や住居侵入など６つの罪に問われ、懲役１７年の実刑判決を言い渡されたのは、三川町横川新田の無職 石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。 起訴状などによりますと、石川被告は、おととし９月２２日の未明、三川町横山の阿