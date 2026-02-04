山善は、洗濯から乾燥までを全自動で行うことができるドラム式洗濯乾燥機「YWMD-D1050」を2月3日から順次発売している。洗濯容量10kgのドラム式でありながら、10万円以下で購入できる価格に設定。価格はオープンで、山善のオンラインショップ「山善ビズコム」では9万9800円で販売している。これまでサイズや価格のハードルが高かったドラム式洗濯乾燥機を、身近な存在にする1台として注目を集めそうだ。●洗濯容量10kgでも置きや