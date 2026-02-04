セルティックの旗手怜央は今シーズン、パフォーマンスが上がらず批判を浴びてきた。ヨーロッパリーグ（EL）で退場処分となってからは、状況は厳しくなるばかりだ。旗手は１月22日のボローニャ戦で、前半に立て続けのイエローカードをもらって退場となった。仲間を数的不利に追いやることとなり、自らのゴールでリードしていたチームが最終的に引き分けてポイントを落としたこともあり、スケープゴートにされた。すると、続く