ジーエス・ユアサコーポレーション [東証Ｐ] が2月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.1％増の367億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の490億円→515億円(前期は463億円)に5.1％上方修正し、増益率が5.7％増→11.1％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基