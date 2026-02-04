4日15時現在の日経平均株価は前日比359.37円（-0.66％）安の5万4361.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1114、値下がりは439、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は192.53円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、イビデン が78.48円、東エレク が78.22円、リクルート が78.02円、ＳＢＧ が58.56円と続いている。 プラス寄与度トップはフ