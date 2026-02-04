日本酸素ホールディングス [東証Ｐ] が2月4日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比20.2％増の931億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の1160億円→1235億円(前期は987億円)に6.5％上方修正し、増益率が17.4％増→25.0％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づ