ティアック [東証Ｓ] が2月4日後場(15:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1億円→4億円(前期は8100万円)に4.0倍上方修正し、増益率が23.5％増→4.9倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3億0200万円→6億0200万円(前年同期は4億2500万円)に99.3％増額し、一転して41.6％増益