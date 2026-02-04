中国・河南省鄭州市で1歳の男児がウサギにエサを与えていたところ、指をかみちぎられる出来事があった。中国メディアの大河報が伝えた。報道によると、かみちぎられたのは右手人差し指の第1関節から先の辺り。母親は「ウサギがかむとは思わなかった。祖父母が台所で料理をしていて、子どもは自分で床に落ちたナスを拾ってウサギにあげたが、その時に人差し指の先をかまれた」と語った。家族は、ウサギがかみちぎった男児の指先を飲