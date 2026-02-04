2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックにおいて、ミラノ・ステージの聖火リレー第1走者は、北京出身の張文全さんが務めることが分かりました。張さんは2008年北京オリンピック・パラリンピックと2022年北京冬季オリンピックでボランティアを務めた人物です。張文全さんは2025年8月29日、イタリア語と英語で書かれたEメールを受け取りました。送信者のアドレスは「viaggio della fiamma」（炎の旅）で、張さんが2026年ミラノ・