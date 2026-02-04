ママタレントとして活躍する辻󠄀希美さん（38）、東原亜希さん（43）、加藤夏希さん（40）が、『1周回って知らない話 2時間SP』に出演。過去の挫折や子育てトークを繰り広げました。今回の『1周回って知らない話 2時間SP』（2月4日午後7時〜9時放送）は“芸能界辞めてやる！過去の挫折大告白SP”と題し、辻󠄀さん、東原さん、加藤さんの子だくさんママたちが登場しました。20歳のときに杉浦太陽さんと結婚し、出産し