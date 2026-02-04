1月22日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、障がい者手帳を持つ人を対象に特別優待を実施することをクラブ公式サイトで発表した。 この優待は1月24日（土）に浜松アリーナで行われた倉敷アブレイズ戦から実施されており、優待の内容は「ホームゲーム当日に飲食もしくはグッズ購入時に使用できる『300円クーポン券』の贈呈」となっている。 ホームゲーム会場