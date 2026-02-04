タレント・モト冬樹が１日、テレビ朝日系「有吉クイズ」に出演した。この日は先週に引き続き「目指せ合計１０億円トーク」。お金にまつわるトークの総額で１０億円を狙う。冬樹は、全盛期のギャラを回想。「俺の時代はバブリーだったから…。俺らはあのとき、ピークで月に１５本くらいあったの。営業が」と振り返った。さらに、冬樹はグッチ裕三らと結成し「ものまね四天王」としても大人気となったバンド「ビジーフォー