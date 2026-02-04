選挙期間中、いつも以上に多くの情報が飛び交うSNS。その中に、意図的に“作られた拡散”が紛れ込んでいる可能性があることが分析によって分かりました。「バズっているから正しい」は危険…。その現状を取材しました。【写真を見る】高市総理を中傷したとある投稿“高市総理批判” 同一文章が複数オンライン言論空間の分析を手がけるJapan Nexus Intelligence（ジャパン・ネクサス・インテリジェンス）。今回の衆