2月3日、Netflixは3月に国内独占配信がおこなわれる『2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）』の大会応援ソングとして、野球アニメ『タッチ』の同名主題歌をB’zの稲葉浩志がカバーすると明らかにした。「すでにNetflixでは、WBCのクラシックアンバサダーに俳優の渡辺謙さん、スペシャルサポーターに嵐・二宮和也さんが就任すると発表されています。『タッチ』はあだち充さんの同名の名作野球漫画を原作とした人気アニメ作