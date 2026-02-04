Photo: 服部 隆宏 ROOMIE 2025年11月27日掲載の記事より転載 寒さが厳しい季節。あんまり寒いと外へ出るのが億劫になってしまいますが……、そんな“腰の重さ”を軽くしてくれるパンツを今回は紹介します。独自の断熱素材＋起毛がうれしいウォームパンツ ワークマン「エックスシェルター 断熱βライトウォームストレッチパンツ