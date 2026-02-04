宜野座と具志川で見学プロ野球で昨季、セ・リーグを制した阪神のキャンプ地に大物女子アスリートが現れた。インスタグラムのストーリー機能で「楽しすぎて1日じゃ全く足りなかった！」などと投稿した。阪神の沖縄春季キャンプは、宜野座で主力組、具志川で調整組や若手が汗を流している。2つのキャンプ地を訪れたのは、女子ゴ ルフの青木瀬令奈（リシャール・ミル）だった。昨季はメルセデス・ランキング37位にとどまった