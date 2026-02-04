京成電鉄とイオンリテールは、千葉県習志野市の京成新津田沼駅南にあるイトーヨーカドー津田沼店跡を、3月18日に「イオンモール津田沼South（サウス）」（習志野市津田沼）としてグランドオープンする。イオンリテールは駅北にある「イオンモール津田沼」を「イオンモール津田沼North（ノース）」に改称し、2館を一体運営する。【こちらも】南海電鉄、泉北ニュータウンの泉ケ丘駅前に商業施設2028年度開業へイオンモール津田