2月3日に開幕を迎えた「舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」より、歌仙兼定役の七海ひろき、大倶利伽羅役の彩凪翔、一文字則宗役の綾凰華、山鳥毛役の麻央侑希、姫鶴一文字役の澄輝さやと、南泉一文字役の汐月しゅう、光源氏役の瀬戸かずやのコメントが到着。併せて、公演写真も解禁された。【写真】刀ステ『禺伝〜再演〜』迫力の舞台写真をイッキ見！大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM G