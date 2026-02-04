元ＡＫＢ４８で演歌歌手の岩佐美咲が４日、東京・六本木クラップスで１２枚目のシングル「合鍵」の発売記念ライブを行った。２０１２年２月１日に、秋元康氏プロデュースの「無人駅」で演歌歌手デビュし、この２月で１５年目に突入。「本当にビックリ。１５年っていう数字に自分でもビックリしてしまって。デビュー当時のことを思い返すとここまで歌わせてもらえると思ってなかったですし、いろんな経験させてもらったなと思い