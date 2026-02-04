UHA味覚糖より発売されている「 ぷに キャラグミ トムとジェリー」の第3弾が登場！「トム」と「ジェリー」の顔型がかわいいグミに、レア型の“桃タフィー”＆超レア型の”さかな”も入っています☆ UHA味覚糖「ぷに キャラグミ トムとジェリー 第3弾」 価格：オープン価格発売日：2026年2月9日（月）より順次※地域・店舗により、発売日が異なる場合があります内容量：70g販売店舗：全国のコンビニエンスストアな