現役ドラフトでヤクルトから阪神に加入した浜田太貴外野手が４日、沖縄・宜野座キャンプのシート打撃で、椎葉から移籍後“初打席初安打”をマークした。１ボールからの２球目。速球を思い切り振り抜き、打球は背走する右翼手のグラブをはじいた。浜田は二塁ベースを蹴り一気に三塁へ。阪神ファンで埋まるスタンドは拍手で包まれた。さらに、高卒２年目の今朝丸から、１４１キロ直球を右翼の芝生席へ。圧倒的な存在感を示した