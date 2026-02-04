昨年オフに国内FA宣言したが、正式に獲得に名乗りをあげる球団がなくチーム残留したソフトバンクの東浜巨投手（35）は4日、宮崎キャンプで異例のハイペースでブルペン入りだ。合流も中旬でOKなど調整を一任されているS組だが、初日から宮崎入りして汗を流し、この日はユニホーム姿で105球を投げ込んだ。「球種を絞って真っすぐと、カーブしか投げていません。いまの現状。100球投げた中でどれだけ再現性があるかを確認した」