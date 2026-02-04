取材に応じる米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁＝3日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】NBA、レーカーズの八村塁は3日、ネッツ戦後に取材に応じ、監督が交代した日本代表での活動について「NBAのシーズンに集中している」と明言を避けた上で今後、検討する意向を示した。一昨年のパリ五輪出場後にトム・ホーバス前監督の手腕に疑問を呈し、代表での関係悪化が表面化していた。八村は代表が新体制に至っ