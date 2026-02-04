タレントの村重杏奈（27）が4日、TBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。自身が所属する事務所について明かした。鈴木奈々や杉浦太陽らが在籍する芸能事務所「TWINPLANET」に所属している村重。パーソナリティーを務めるお笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーから「やっぱりTWINPLANETさんの事務所の姿勢を大尊敬しておりますよ、育てるぞという気合いを凄い感じて。社の方針なのか忘れたけど