「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）高卒２年目の阪神・今朝丸裕喜投手（１９）が今キャンプ初めて行われたシート打撃に登板したが、ホロ苦い結果となった。打者５人に対して計２７球を投じた。先頭から井坪、前川には直球が高めに浮くなどし連続四球。新加入の浜田にはフルカウントから１４１キロを右翼ポール際へ運ばれ一発を浴びた。伸び代十分の１９歳が課題を得た登板となった。