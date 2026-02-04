演歌歌手岩佐美咲（31）が4日、東京・港区のライブレストラン「六本木クラップス」で、この日発売の新曲「合鍵」の発売記念イベントを行った。AKB48で初の演歌歌手として12年2月1日に「無人駅」でソロデビュー。15年目に突入し、12枚目となる今作もこれまで同様、総合プロデュースの秋元康氏が作詞を手がけた。「ソロデビューして15年目。本日発売の15年目を記念した1枚です。これまで、カップリングはカバー曲でしたが初めてオリ