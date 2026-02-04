結婚式でリングドッグという大役を任された大型犬。その晴れ舞台で起きた、思いもよらない行動が注目を集めています。厳かな雰囲気の中で巻き起こった“事件”に、会場は笑顔に包まれることとなりました。投稿は記事執筆時点で9万再生を突破。「可愛過ぎ」「ほっこりする」などのコメントが寄せられています。 【動画：ぶっつけ本番で『結婚式のリングドッグ』を任された大型犬→新郎に向かって…思いもよらない『まさかの事件』