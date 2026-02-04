1月30日に公開された映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の興行収入が10億円、観客動員数が60万人を突破した。 参考：上田麗奈「今のほうがギギのことを考えているかも」『閃光のハサウェイ』第2章の葛藤明かす 本作は、2021年に劇場公開され、興行収入22.3億円の大ヒットを記録した『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の続編。主人公ハサウェイ・ノアの声を務める小野賢章ら主要キャスト