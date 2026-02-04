俳優の川崎麻世が3日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんが作った恵方巻きを堪能したことを報告した。この日、川崎は「今日は節分ですね」と切り出し「妻が七種類の具を巻いて恵方巻きを作ってくれて」と花音さんが恵方巻きを用意してくれたことを写真とともに紹介。「2026年の吉方 南南東やや南に向かって恵方巻きをガブリ」とつづった。続けて「節分なんでイワシも焼いてくれました」と明かし、節分にいわしを食べる理由につい