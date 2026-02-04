マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、同クラブの移籍金支出が不十分だとジョークを語った。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。マンチェスター・シティは今冬の移籍市場でガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョとイングランド代表DFマルク・グエイを総額8400万ポンド（約180億円）で獲得し、昨年の1億8000万ポンド（約386億円）に続いて、2年連続で1月の移籍金支出額でトップとなった。