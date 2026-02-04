アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、主人公・緑谷出久たちが作中で着用している「雄英高校体操服」が公式アパレルとして登場する。企画・開発を手がけるのはコスパ。設定に基づいて再現された体操服は、日本国内生産にこだわった本格仕様となっている。【写真】雄英高校体操服（長袖上下セット）半袖・長袖の2種展開今回発売されるのは、半袖と長袖の2タイプ。いずれもトラックジャケット単体と上下セットが用意され、作品