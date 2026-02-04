日本ハムの新庄剛志監督(54)が4日、練習後に報道陣の取材に応じ、野村佑希内野手(25)を二塁に挑戦させる考えを明かした。過去に、外野手や三塁手など複数ポジションを経験させた野村について「野村くん、セカンドでやります」と宣言した。シーズンを見越しての新たな挑戦となり、「ちょっとした細かい動き、バッティングにもプラスになるんじゃないかな。チャレンジしてみてから判断してみたい」とした。