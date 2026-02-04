NECに所属する日本代表MF佐野航大が、今冬の移籍市場で大きな話題となった移籍について自身の言葉で言及した。現在22歳の佐野は2022年に米子北高校からファジアーノ岡山に入団すると、2023年夏にNECへと完全移籍。加入当初から定位置を掴むと、ここまで公式戦通算81試合出場で12ゴール9アシストという成績を残しており、2025年6月には日本代表デビューも飾った。在籍3年目の今シーズンはここまでエールディヴィジで全20試合に