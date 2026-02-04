神奈川県は４日、黒岩祐治知事（７１）が慢性硬膜下血腫のため入院し、手術を受けると発表した。退院時期は未定だが、職務代理者は置かない予定。発表によると、黒岩氏は数日前から頭痛や足のもつれなどの症状があった。３日は午後まで公務にあたった後、病院を受診し、慢性硬膜下血腫と診断され入院した。４日午後に手術を受ける。県などによると、慢性硬膜下血腫は、転ぶなどして頭をぶつけた後、１〜２か月かけて、脳の表