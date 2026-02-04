【モデルプレス＝2026/02/04】Hey! Say! JUMPの八乙女光が2月3日、自身のInstagramを更新。金髪から変化した新しいヘアスタイルを公開した。【写真】JUMPメンバー「新鮮で素敵」金髪から衝撃イメチェン◆八乙女光、黒髪姿披露八乙女は「今日のヒルナンデスコーデは、赤のアウター」とコメントし、日本テレビ系「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）の衣装姿を公開。金髪ヘアスタイルから黒髪ヘアにチェンジしたショッ