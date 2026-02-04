【モデルプレス＝2026/02/04】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”こと鈴木ユリアが、2月8日に東京・国立代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜」にて、スペシャルラウンドガールとして出演することが決定した。【写真】ヤンキー恋リアカップル「ニヤニヤしちゃう」カラオケで“肩ズン”密着◆Baby「K-1」ラウンドガール出演決定