2026年1月は長引く寒気の影響で、青森など日本海側で記録的大雪となった所がありました。一方、関東から西日本は30年に一度程度の少雨となり、空気の乾燥が続いています。さて、2月はどうなるのでしょうか?寒暖差の激しい1月上旬と下旬に寒気の影響を受け、中旬には暖気が流れ込んだ2月2日に気象庁が発表した「2026年1月の天候」によると、1月上旬と下旬は寒気の影響を受けやすかったため、月平均気温は北日本で低くなりました。