「日本ハム春季キャンプ」（４日、名護）新庄剛志監督が、野村佑希内野手に二塁を守らせる考えを明かした。「野村君、セカンドでやります。セカンドに挑戦させます。外野がたくさんいて」などと自ら切り出した。野村は昨季、内野は一塁と三塁、外野は左翼と右翼の守備に就いた。１軍では２３年に２試合で二塁を守ったことがある。新庄監督は「もちろん野村君がセカンドに挑戦して試合に出てみて。で、打ったら外野を守れま