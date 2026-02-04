東京・足立区の2階建て住宅で火事があり、現在も消火活動が続いています。【映像】火事が起きた住宅（現場の様子）午後1時前、足立区平野で「一戸建ての2階が燃えている」と119番通報がありました。東京消防庁のポンプ車など18台が出動し、現在も消火活動が続いています。警視庁などによりますと、この火事で火元とみられる住宅に住む40代の男性が頭に軽いやけどをしました。意識はあり、会話もできる状態だということです。