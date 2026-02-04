ＯＮＥＮ’ＯＮＬＹの高尾颯斗（２６）と元日向坂４６で俳優の渡邉美穂（２５）が４日、Ｗ主演するＴＯＫＹＯＭＸのドラマ「ゆかりくんはギャップがずるい」（５日スタート。木曜、後９・２５）の制作発表記者会見に都内で参加した。高尾は初のドラマ主演となり、「初のダブル主演で、めちゃくちゃうれしいなと、すぐ原作の漫画を一気見しまして。すてきな作品だなと思って、本当に撮影が楽しみでした」と目を輝かせた。