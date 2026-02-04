「クリスマスの奇跡。愛護センターからそれぞれの里親に引き取られた2匹が、7年後の2023年のクリスマスに再会。友達が実家近くで、うちの子にそっくりな子を見たと教えてくれてから、隣の市に通うこと数回。クリスマスにお散歩しているのを見つけて声をかけてみたら……！ 姉妹犬、そっくり！」【写真】生後2カ月、里親募集時の姉妹犬が尊いそんな夢のような再会のエピソードが、Threadsで話題になっています。投稿したのは、kagur