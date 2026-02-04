中国軽工業連合会の最新データによると、2025年の中国軽工業は安定成長を維持したとのことです。一定規模以上（年売上高2000万元以上の企業、約4億4800万円）の軽工業の付加価値は前年比5．3％増、営業収入は23兆元（約518兆円）、営業収入利益率は6．04％に達し、製造業を1．34ポイント上回りました。90品目の主要軽工業製品のうち35品目の生産量が増加し、デジタル化された研究開発ツールの普及により、高付加価値製品の供給が継