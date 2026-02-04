言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、人の能力を称える言葉や、日本の美しい景勝地、そして日常生活で見かける熟語などをピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの直感力が試されます！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ざいきん□□しゅう□□□□くしまヒント：広島県にある世界遺産を思い浮かべ