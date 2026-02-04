「もう軽トラいらないかも…」新車88万円の「ミニ軽トラ」に“反響殺到”！神奈川県伊勢原市を拠点とするEVメーカー「バブル」が発表した、超小型3輪トラックの新型モデル「VIVEL TRUCK（ビベルトラック）」。遊園地のアトラクションを思わせる愛らしいルックスですが、その中身は日本の狭い道路事情や配送現場のニーズを徹底的に研究した、真面目な実用ビジネスツールです。【画像】超カッコいい！ これが新型「ミニ軽トラ」