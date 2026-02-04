Image: CAMSHOP HONDAファンに刺さりそうな折りたたみスツールが登場。モーターファンならずとも垂涎もの1963年から現在までの歴代Hondaの「Hマーク」を天面に並べたデザインで、本田技研工業の正式ライセンス取得アイテムです。見た目だけでなく実用性も十分。高さ調整が可能で、座面にはクッション素材を採用しています。 Image: CAMSHOP