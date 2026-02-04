¡Ö¤ªÌÌ¤Á¤Ã¤µ¤«¤Ã¤¿¡×2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò52¥­¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿°¤Éô»í¤¬?¾×·â¤Îµ´ÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªÌÌ¤Á¤Ã¤µ¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤ÏÀáÊ¬¤Ç¤¹¤ÍÆîÆîÅì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªµ´¤Ï¡¼³°Ê¡¤Ï¡¼Æâ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÀÖ¤¤µ´¤Î¤ªÌÌ¤òÉÕ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤Ã¤È¤â¤ªÌÌ¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢É¡¤È¸ý¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£