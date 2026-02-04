◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、サプライズでファンに誕生日プレゼントを贈った。この日（2月4日）は小久保監督の長男・直紀さんの29歳の誕生日。「今日は息子の誕生日だったので、誕生日同じ人おったらなと言ったらほんまに一人おった」と宮崎キャンプに来場した福岡県糸島市の35歳の男性にサイン入りのノックバットをプレゼントした。今キャンプでは日替わりで趣向を凝らした