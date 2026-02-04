2025年12月、静岡県三島市の工場で従業員15人をナイフで刺すなどして、殺人未遂の疑いで逮捕された男が、別の従業員に対する殺人未遂容疑で2026年2月4日に再逮捕されました。男の逮捕は今回で3回目です。また男が工場でまいた液体は「塩素系漂白剤」と分かりました。 殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、工場の元従業員で三島市に住む無職の男（38）です。警察によりますと、男は12月26日午後4時半頃、三島市にある横浜ゴム三島工