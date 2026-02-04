気象台は、午後2時35分に、なだれ注意報を高山市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・高山市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、白川村に発表（雪崩注意報） 4日14:35時点岐阜県では、6日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■高山市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■飛騨市□なだれ注意報【発表】6日にかけて注意■