日本陸上連盟は4日、兵庫・神戸市で開催される日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩（15日）のエントリーを発表した。9月開幕アジア大会（愛知・名古屋）競技スケジュールを発表41競技、461種目が実施32年ぶりの日本開催今大会は愛知・名古屋2026アジア競技大会、ブラジリア2026世界競歩チーム選手権大会の日本代表選手選考競技会を兼ねている。男子は19年、22年と世界陸上20kmで連覇を果たし、前回大会でで世界記録